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ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 8 січня
фото з відкритих джерел

Російські війська мають успіх на кількох напрямках

Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. Також тут фіксувалося просування й військ РФ. Крім того, російські окупанти тиснуть поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Сили оборони України нещодавно просунулися на головному українському плацдармі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Погребків (на північний захід від Суджі). Російський блогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в спірній сірій зоні поблизу Бердина. 7 січня російське джерело заявило, що війська РФ начебто витіснили ЗСУ з Погребків. Російські джерела також розповідали, що ЗСУ нібито безуспішно атакували в напрямку Суджа - Велике Солдатське, у напрямку Бердина та біля Черкаського Поріччя. Сили спеціальних операцій ЗСУ 7 січня заявили, що українські захисники знищили 13 північнокорейських військових у Курській області.

Війська РФ нещодавно відновили позиції в районі головного українського плацдарму в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 січня, свідчать про те, що росіяни просунулися в західній частині Кругленького, на схід від Леонідово (обидва на північний захід від Суджі), на захід від Старої Сорочини та на північний захід від Руського Поріччя (обидва на північ від Суджі). Російські воєнкор стверджували, що війська РФ захопили Стару Сорочину, Руське Поріччя, Косицю, Новосотницький, Бердин і Махнівку.

Російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися в західній частині Бондарівки, в північній частині Миколаївки, на північний схід і північний захід від Мартинівки, на південний схід від Зеленого Шляху, на півночі Черкаського Поріччя, на Малу Локню і на південний схід Нову Сорочину, на північний захід від Свердліково, в північній і південній частині Куриловки і на північний схід від Куриловки. Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. Російський воєнкор заявив, що війська РФ здійснюють безпрецедентну кількість вильотів авіації на Курському напрямку.

ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW фото 1

Луганщина

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що окупанти просувалися дорогою С-210517 на північний захід від Лозової під час механізованого штурму. Російські воєнкори заявили 6 і 7 січня, що путінські війська просунулися на 3 км від Лозової і захопили позиції в напрямку Нової Кругляківки, та просуваються поблизу Макіївки. Російські загарбники наступали біля Загризового, Надії, Першотравневого, Новосергіївки, Чернещини та Макіївки 6 і 7 січня. Командир українського батальйону, який діяв на напрямку Борової, 7 січня заявив, що ЗСУ відбили російські штурми біля Лозової, Загризового та Колісниківки. Командир батальйону ЗСУ, який діяв на напрямку Борової, також заявив, що під час останніх спроб увійти в Кругляківку ворог втратив майже 100 одиниць бронетехніки, та зазнав значних втрат.

ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW фото 2

Донеччина

Війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Торецька після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій у цьому районі.Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 6 і 7 січня свідчать про те, що загарбники просунулися в межах східної частини Лисівки, на північ від Вовкового, і на північний захід від Воздвиженки. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ досягли додаткових успіхів на північний захід від Вовкового, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війьска РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Тарасівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, біля Лисівки, Шевченка, Зеленого, Нового Труду, в районі Новоєлизаветівки, Українки, Ясенового, Котлиного і Піщаного 6 і 7 січня.

ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW фото 3
ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW фото 4

Нагадаємо, триває 1050-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: ЗСУ Міноборони Миколаїв блогер росіяни Курахове ISW Курщина Луганщина Донеччина Покровськ Торецьк війна наступ ворог росія окупанти

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