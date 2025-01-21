Ексведучий телеканалів Медведчука відправиться під варту

Раніше Назаров отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України

Суд обрав запобіжний захід Назарову у вигляді тримання під вартою терміном з можливістю внесення застави

Соломʼянський райсуд Києва обрав запобіжний захід журналісту та ексведучому підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Максу Назарову. Мова про тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави 12 млн грн. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для нього тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт.

⚖️Суд обрав запобіжний захід Максу Назарову, ексведучому підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 12 млн гривень



Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України.



📹Радіо Свобода pic.twitter.com/HGJhXDSZdU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 21, 2025

Своєю чергою Назаров назвав рішення «несправедливим», оскільки він не вчинив «жодного злочину, особливо який йому інкримінують». Журналіст пообіцяв оскаржувати рішення суду.

«Жодного разу, ніколи у своєму житті ні морально, ні якимось іншим чином не зраджував Україну, ні своїм принципам, ні Конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України», – запевняв він.

Нагадаємо, раніше правоохоронці прийшли з обшуками до ексведучого телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца).

У 2021 році, під час загострення російсько-української війни, Діордіца допомагав звинуватити в цьому Україну. Він казав, що росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна «провокує» можливим вступом в НАТО.

Також поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями, звинувачуючи жителів Львову у вандалізмі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров продовжив запрошувати на свої ефіри в Youtube прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію.

Згодом стало відомо, що Назаров отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.