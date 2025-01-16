Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
Ігор та Роман Гринкевичі (на фото: зліва направо) поставили неякісний одяг ЗСУ
фото: Hope.ua

Пов’язані з Гринкевичем компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Ігоря Гринкевича, його сина Романа Гринкевича і директорів підприємств, які поставили неякісний одяг ЗСУ.

Курував оборудку підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Що відомо про справу Гринкевичів 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. 

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. 

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Читайте також:

Теги: Гринкевич корупція корупція в Україні суд ДБР ЗСУ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірині Кормишкіній повідомлено про підозру
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
9 сiчня, 15:40
Український пілот вперше в історії у протиповітряному бою за допомогою винищувача F-16 збив шість крилатих ракет
Вперше F-16 знищив одразу шість крилатих ракет. Ігнат розповів про рекорд українського пілота
7 сiчня, 12:22
39-річний узбекистанець, чиє імʼя не називається, підписав контракт у червні 2023 року в Москві
В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
5 сiчня, 17:19
Наразі всі учасники групи перебувають під вартою
Обікрали військових у морзі Дніпра на понад 1,5 млн грн: перед судом постануть четверо чоловіків
4 сiчня, 11:35
Українська ракета «Трембіта»
2025 рік потрясе світ. Як Заходу зберегти себе і Україну?
3 сiчня, 10:35
Триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 грудня, 2024, 07:44
Триває 1038-й день повномасштабної війни
Окупанти, ймовірно, захопили Курахове: карти ISW
27 грудня, 2024, 06:47
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
26 грудня, 2024, 11:34
Одна із найважливіших битв Олександра Македонського відбулась неподалік турецького Чанаккале
Туреччина вирішила підзаробити на Олександрові Македонському
23 грудня, 2024, 10:18

Кримінал

Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
На Сумщині засуджено депутата райради за держзраду: скільки років вʼязниці отримав
На Сумщині засуджено депутата райради за держзраду: скільки років вʼязниці отримав
Безпідставно виплатив підлеглим 6 млн грн. Командир військової частини отримав підозру
Безпідставно виплатив підлеглим 6 млн грн. Командир військової частини отримав підозру
Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях
Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях
Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру
Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру
Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру
Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
80K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
37K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
25K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
17K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua