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    Кримінал

    Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді екс-главу Апеляційного суду Криму

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    Колишній голова Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерій Чорнобук - Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді екс-главу Апеляційного суду Криму
    Колишній голова Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерій Чорнобук

    Валерій Чорнобук залишиться у СІЗО щонайменше до 1 січня 2019 року

    Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.

    Про це повідомляє прес-служба суду.

    «5 грудня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду Києва від 5 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого та застосовано до Чорнобука В.І. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 1 січня 2019 року включно. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 5 листопада 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 3 листопада у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

    Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.

    5 листопада Голосіївський районний суд м. Києва арештував колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

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