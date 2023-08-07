Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)
Митрополит Павло вийшов з-під Лаври
фото з відкритих джерел

Павло розказав, як любить свою Батьківщину, при цьому жодного разу не сказав слова «Україна»

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло після того як вийшов з-під арешту записав «щемливе» звернення, навіть спробував пустити сльозу.

Павло розказав, як любить свою Батьківщину, при цьому жодного разу не сказав слова «Україна». Він також розповів про молитви за «наших воїнів», але не уточнив, що означає «наші».

Нагадаємо, що екснамісника Лаври затримали за те підбурюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.

У телефонних розмовах, запис яких вдалося отримати СБУ, Павло вітає окупацію Херсона росіянами та звинувачує Україну у початку повномасштабної війни. – «Херсон благовіствуй радость вєлію, там уже прапора й російські скрізь, і все, все, все, а сюди... і люди, люди довольні. Люди довольні!».

До слова, сьогодні за Павла близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33,3 млн грн.

Читайте також: Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером?
Теги: Московська церква в Україні УПЦ МП суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Павло у залі судових засідань
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:34
Суд відправив владику Павла до слідчого ізолятора з альтернативою внесення застави на суму 33,3 млн грн
Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером? Війна і церква
25 липня, 13:00
Митрополит Павло
Хто допомагає російській церкві робити з митрополита Павла жертву?
18 липня, 14:50

Події в Україні

ЗСУ контрнаступають на двох напрямках: результати боїв
ЗСУ контрнаступають на двох напрямках: результати боїв
Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)
Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)
Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7702
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3969
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3778
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3430
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3177
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту