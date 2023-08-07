Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)

Павло розказав, як любить свою Батьківщину, при цьому жодного разу не сказав слова «Україна»

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло після того як вийшов з-під арешту записав «щемливе» звернення, навіть спробував пустити сльозу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Павло розказав, як любить свою Батьківщину, при цьому жодного разу не сказав слова «Україна». Він також розповів про молитви за «наших воїнів», але не уточнив, що означає «наші».

Нагадаємо, що екснамісника Лаври затримали за те підбурюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У телефонних розмовах, запис яких вдалося отримати СБУ, Павло вітає окупацію Херсона росіянами та звинувачує Україну у початку повномасштабної війни. – «Херсон благовіствуй радость вєлію, там уже прапора й російські скрізь, і все, все, все, а сюди... і люди, люди довольні. Люди довольні!».

До слова, сьогодні за Павла близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33,3 млн грн.