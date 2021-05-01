Тероризував в’язнів – ватажок «тітушок» Майдану Крисін отримав нову підозру у колонії

У червні 2018 року Крисіна засудили до п’яти років ув’язнення за організацію нападу на журналіста видання «Вести» В'ячеслава Веремія

У червні 2018 року Крисіна засудили до п’яти років ув’язнення за організацію нападу на журналіста видання «Вести» В'ячеслава Веремія

За даними слідства, для переконливості «авторитети» нанесли двом в’язням тілесні ушкодження

Юрій Крисін, засуджений за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинувачений в організації «тітушок Майдану», отримав нову підозру за місцем відбування покарання. Слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

Про це hromadske повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська.

За даними слідства, «кримінальний авторитет» на прізвисько «Шкаф», а саме неодноразово засуджений Юрій Крисін, разом з двома «смотрящими» за установою та окремою її частиною та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.

«Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися «злодійських законів», підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий «общак», – ідеться в повідомленні поліції.

За даними слідства, для переконливості «авторитети» нанесли двом в’язням тілесні ушкодження.

29 квітня слідчі повідомили про підозри всім чотирьом «авторитетам». Їм інкримінують ст. 392 Кримінального кодексу України за тероризування засуджених. У разі доведенні вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко у коментарі hromadske зазначив, що він наразі не знає про цю ситуацію.

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