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Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
фото з відкритих джерел

У серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року

Росія терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію через брак резервів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, частини нової 25-ї російської загальновійськової армії, швидше за все, перекинуто в Україну. Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на північному сході країни.

За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи були терміново введені в бій частково тому, що Росія продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках, йдеться у повідомленні.

«Проте існує також реальна ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на театрі військових дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. 

Теги: росія Луганщина Міноборони війна Україна окуповані території британська розвідка контрнаступ

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