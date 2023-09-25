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Зерновий експорт: Зеленський провів нараду з членами уряду

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зерновий експорт: Зеленський провів нараду з членами уряду
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально

Президент України Володимир Зеленський провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
 
«Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати», – йдеться у заяві.

За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.

Глава держави зазначив, що поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить. 

«Я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути», – підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Польща підготувала транзитні коридори, щоб Україна змогла експортувати зерно країнам, які його потребують. Водночас заборона на продаж зерна з України в Польщі залишиться в силі. 

Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції. 

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.

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Теги: Володимир Зеленський зерно імпорт експорт Польща

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