Коли призначати вибори в Україні? Заява громадських організацій

«Ця ідея призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів»

Понад 100 громадських організацій підписали спільну заяву, в якій закликали українську владу не проводити вибори під час повномасштабної війни. Про це повідомляє Transparency International.

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«Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю – і до значної дестабілізації держави в цілому. Ключовими є виклики, пов’язані з вільним формуванням політичної волі в умовах активної фази війни, неможливістю забезпечити повноцінну участь військових і виборців за кордоном, відсутністю політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час правового режиму воєнного стану», – ідеться в заяві.

Підписанти навели ряд причин, які роблять неможливим проведення повноцінних виборів під час війни з РФ:

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Вибори самі по собі не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму.

Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність.

Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту.

Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства.

Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни.

«Ми закликаємо Верховну Раду не йти на проведення виборів під час війни. А політичні партії – і надалі працювати над демократизацією і розвитком власних організацій, не поляризуючи суспільні настрої з політичною метою. Водночас закликаємо міжнародних партнерів збільшити системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Сама така злагоджена і спільна робота сприятиме тому, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України. І лише тоді справді демократичні вибори стануть можливими», – заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.