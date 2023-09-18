Коли призначати вибори в Україні? Заява громадських організацій
«Ця ідея призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів»
Понад 100 громадських організацій підписали спільну заяву, в якій закликали українську владу не проводити вибори під час повномасштабної війни. Про це повідомляє Transparency International.
«Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю – і до значної дестабілізації держави в цілому. Ключовими є виклики, пов’язані з вільним формуванням політичної волі в умовах активної фази війни, неможливістю забезпечити повноцінну участь військових і виборців за кордоном, відсутністю політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час правового режиму воєнного стану», – ідеться в заяві.
Підписанти навели ряд причин, які роблять неможливим проведення повноцінних виборів під час війни з РФ:
- Вибори самі по собі не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму.
- Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.
- Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність.
- Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту.
- Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства.
- Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни.
«Ми закликаємо Верховну Раду не йти на проведення виборів під час війни. А політичні партії – і надалі працювати над демократизацією і розвитком власних організацій, не поляризуючи суспільні настрої з політичною метою. Водночас закликаємо міжнародних партнерів збільшити системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Сама така злагоджена і спільна робота сприятиме тому, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України. І лише тоді справді демократичні вибори стануть можливими», – заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.
Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.
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