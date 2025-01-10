Тищенко знову проігнорував судове засідання

Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини

Народний депутат Микола Тищенко вчергове не прибув на підготовче засідання суду у Дніпрі. Причиною цьому стало його перебування на засіданні у Верховній Раді. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Тищенко також не долучився до засідання через відеозв’язок, як робив це минулого разу. За словами його адвоката, народний депутат наразі перебуває на засіданні Верховної Ради і саме тому не може бути присутнім на суді. 23 грудня сплив термін його запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

⚖️"Наступна неявка в суд буде, мабуть, через вагітність?" - постраждалий ексбоєць "Кракена" Дмитро Мазоха прокоментував чергову неявку нардепа Тищенка в суд.



⚠️Адвокат потерпілого Ігор Волошин і постраждалий вважають, що Тищенко навмисно затягує справу.



📹Ми - Україна pic.twitter.com/JAGCCWKaLh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

Натомість в залі були присутні потерпілий – колишній військовий спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитро Мазоха та експоліцейський Богдан Писаренко, якого разом з Тищенком обвинувачують в незаконному позбавленні Мазохи волі.

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини.

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.