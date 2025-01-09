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Стефанчук прокоментував повернення нардепа ​Тищенка до Верховної Ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стефанчук прокоментував повернення нардепа ​Тищенка до Верховної Ради
8 січня позафракційний нардеп Микола Тищенко прийшов на засідання парламенту
фото з відкритих джерел

Спікер наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спосіб, передбачений законом

Нардеп Микола Тищенко повернувся у Верховну Раду на правових підставах. Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє LB.ua.

«Наскільки я поінформований, в нього вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов у парламент», – заявив Стефанчук. 

Водночас спікер наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спосіб, передбачений законом. 

«А не як хтось десь от хоче чи комусь десь потрібно. В нього вчора були правові підстави, він з'явився», – додав спікер. 

Варто зазначити, що на засіданні 9 січня Микола Тищенко не був присутній. 

Нагадаємо, 8 січня позафракційний нардеп прийшов на засідання парламенту.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Теги: депутат Руслан Стефанчук Микола Тищенко парламент

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