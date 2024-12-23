Стало відомо, чому Тищенко не з'явився на засідання суду у Дніпрі

Зранку 23 грудня Тищенко звернувся до медзакладу у Києві

Народний депутат Микола Тищенко, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному утриманні колишнього військовослужбовця Дмитра Мазохи в Дніпрі, проігнорував судове засідання. Причиною стала ішемічна хвороба серця нардепа. Про це повідомляє «Суспільне».

Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і стало причиною його відсутності у суді.

Як повідомлялося, у Бабушкінському райсуді Дніпра 23 грудня продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Нардепа, а також експоліцейського Богдана Писаренка відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Проте Тищенко не зʼявився.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини.

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.