У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна

23 вересня 2022 року Любомир Бордун загинув від осколкового поранення на Бахмутському напрямку

Любомир Бордун був депутатом Коломийської міської ради двох скликань

У Києві ще 12 об’єктів міського підпорядкування змінили назви. Зокрема, один із провулків в Голосіївському районі було названо на честь загиблого захисника Любомира Бордуна. Про це повідомляє Київська міська рада.

«Провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської, присвоєно ім’я Любомира Бордуна», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», військовослужбовець Любомир Бордун загинув 23 вересня 2022 року, захищаючи Донецьку область від російських окупантів. Захиснику було 38 років.

Любомир народився на Івано-Франківщині в сімʼї освітян. Навчався у Коломийській гімназії. Закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Також навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Згодом працював там викладачем. За фахом Любомир Бордун був учителем інформатики. До 2016 року був заступником директора з навчально-виховної роботи у рідній Коломийській гімназії. Потім став начальником управління освіти Коломийської міської ради. Також був депутатом Коломийської міської ради двох скликань.

Нагадаємо, що у Києві перейменували ще 12 об’єктів міського підпорядкування: сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних підставах. Відповідні рішення були схвалені 12 грудня на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів.

До слова, у вересні у Києві змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів.

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися вулиця на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки.