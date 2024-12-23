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Справа Тищенка. Нардеп проігнорував засідання у Дніпрі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справа Тищенка. Нардеп проігнорував засідання у Дніпрі
Судове засідання по справі Тищенка, Бабушкінський райсуд Дніпра, 23 грудня 2024 року
фото: Суспільне Дніпро

До суду було скеровано провадження щодо нардепа за фактом побиття військового у Дніпрі

У Бабушкінському райсуді Дніпра 23 грудня продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Про це повідомляє «Суспільне».

Тищенка, а також експоліцейського Богдана Писаренка, якого як і нардепа звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Проте нардеп не зʼявився, передають кореспонденти.

За словами прокурора, Тищенко сам обіцяв приїхати, а тому примусу до нього не застосовували.

Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості. «Я чекаю, що він (Тищенко — «Главком») все ж таки відповість за свій вчинок. Він дискредитував військових, казав, що я не вйськовий. Хай приїде, скаже це хлопцям», – сказав Дмитро.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Як повідомлялося, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: депутат телефон прокурор чоловік дружина Микола Тищенко дитина

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