Остін назвав кількість військових ресурсів РФ, знищених Україною

Остін зауважив, що військові КНДР зараз воюють на території РФ, і це чітка ознака відчаю Путіна

Голова міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками «Рамштайну - 25» зазначив, що РФ втратила у війні з Україною понад 700 тис. солдатів. Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

«Результати на полі бою – те, що ми планували. З 2022 року Росія втратила в Україні понад 700 тис. солдатів. Від Другої світової війни Москва не зазнавала таких втрат у жодній з війн, до яких вона була залучена. Фактично Україна зараз вже знищила дві третини усіх військових ресурсів Росії, якщо ми порівняємо їхній запас станом на початок повномасштабного вторгнення. РФ втрачає приблизно 1500 солдатів щоденно. Ми можемо лише уявити, якими є ці втрати. Звичайно, Кремлю дали по зубах, тому він змушений шукати найманців, солдатів з Північної Кореї», – підкреслив очільник Пентагону.

Остін зауважив, що військові КНДР зараз воюють на території РФ, і це чітка ознака відчаю Путіна. Сили Північної Кореї також зазнають вагомих втрат.

Нагадаємо, у грудні російська армія зазнала рекордних втрат особового складу з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зазначається, що у грудні середньодобові втрати росіян досягли нового місячного максимуму. Також у повідомленні йдеться, що у грудні 2024 року середньодобові втрати становили 1 570 осіб – п’ятий місяць поспіль, коли російські війська оновили рекорд за показником середніх щоденних втрат.

До слова, за увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових. Генштаб ЗСУ зазначає, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.