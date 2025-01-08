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Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)
До суду було скеровано провадження щодо нардепа Тищенка (праворуч) за фактом побиття військового у Дніпрі
скріншот з відео

У грудні Тищенко не з'явився на засідання суду через начебто проблеми зі здоров'ям

Народний депутат Микола Тищенко несподівано з’явився на засіданні Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Примітно, що Тищенко не прийшов на суд у власній справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Тищенко прибув на сідання Ради
Тищенко прибув на сідання Ради
фото: Telegram/Олесій Гончаренко

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: суд Микола Тищенко депутат Олексій Гончаренко

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