Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap
Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі
фото ілюстративне з відкритих джерел

Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада

У понеділок, 6 січня, Південна Корея повідомила про ймовірний запуск Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря. Це стало першим таким випадком у 2025 році, про що інформує Yonhap.

Так, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск, ймовірно, балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години дня з району Пхеньяну.

«Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг і пильність, тісно обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською і японською сторонами і підтримуючи стан повної бойової готовності», – йдеться в повідомленні JCS.

Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль зі стримування північнокорейських загроз на тлі політичних потрясінь на Півдні, спричинених невдалою спробою президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан минулого місяця.

Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Як відомо, Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Також 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

До слова, родини загиблих на Курщині північнокорейських військових режим Кім Чен Ина зобов’язує підписувати документи про нерозголошення. Їм також забороняють спілкуватися між собою. 

Читайте також:

Теги: Південна Корея військові воєнний стан Північна Корея Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир та Олена Зеленські дали інтерв'ю українським журналістам
Президент пояснив, чому торік збільшилася кількість СЗЧ в українській армії
3 сiчня, 00:48
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиті цілі
2 сiчня, 10:09
Український захисник зачитав вірш Володимира Сосюри
Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)
30 грудня, 2024, 18:20
Наталія Панченко: У діаспорі дуже багато організацій, які займаються допомогою Україні
Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»
21 грудня, 2024, 06:19
За останні два тижні список поповнився 2365 іменам
Встановлено імена 83 тисяч військових РФ, які загинули на війні з Україною
13 грудня, 2024, 21:57
Блінкен вже у Туреччині
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
12 грудня, 2024, 21:23
Українців засуджено від 24 років до довічного ув'язнення
Росіяни засудили дев'ятьох захисників Маріуполя
11 грудня, 2024, 13:48
Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об'єктах ворога
Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї
9 грудня, 2024, 16:38
Владислав Сорд 5 грудня отримав другу підозру
Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда
6 грудня, 2024, 23:17

Політика

Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap
Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap
Джастін Трюдо може піти у відставку найближчими днями – Globe and Mail
Джастін Трюдо може піти у відставку найближчими днями – Globe and Mail
Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента
Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента
Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
56K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
51K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
20K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
19K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua