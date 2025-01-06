Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap

Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі

Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада

У понеділок, 6 січня, Південна Корея повідомила про ймовірний запуск Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря. Це стало першим таким випадком у 2025 році, про що інформує Yonhap.

Так, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск, ймовірно, балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години дня з району Пхеньяну.

«Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг і пильність, тісно обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською і японською сторонами і підтримуючи стан повної бойової готовності», – йдеться в повідомленні JCS.

Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль зі стримування північнокорейських загроз на тлі політичних потрясінь на Півдні, спричинених невдалою спробою президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан минулого місяця.

Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Як відомо, Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Також 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

До слова, родини загиблих на Курщині північнокорейських військових режим Кім Чен Ина зобов’язує підписувати документи про нерозголошення. Їм також забороняють спілкуватися між собою.