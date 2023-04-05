Акція протесту біля храму УПЦ МП у Тернополі: ченці заховалися (фото, відео)
На територію храму людей не пускають
Сьогодні, 5 квітня, у Тернополі проходить мирна акція протесту щодо заборони УПЦ МП в місті. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Акція відбувається біля храму Московського патріархату на вулиці Євгена Коновальця, 1.
Наразі біля церкви зібралися учасники протесту, а також правоохоронці та поліція «Діалогу». Присутні вигукують: «Геть московського попа».
Перелякані священнослужителі Московської церкви на територію храму людей не пускають. Тож мешканці міста з плакатами стоять біля воріт. Ченці закрилися в будівлі церкви і не виходять до протестувальників.
Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, але не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. За його словами, Тернопільська обласна рада однією із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури.
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