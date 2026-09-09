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Майбутній король Британії знову за партою: як навчатиметься принц Джордж

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Принц Джордж – другий у черзі на британський престол
фото: Кенсінгтонський палац

В Ітоні на 13-річного спадкоємця чекають традиційна форма, сувора дисципліна та обмеження на використання смартфона

Принц Джордж прибув до Ітонського коледжу разом із батьками – принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Хлопець продовжив освітню традицію своєї родини: його батько та дядько принц Гаррі свого часу також були учнями цього закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Джордж є другим у черзі на британський престол. Він продовжив сімейну традицію, адже його батько принц Вільям навчався в Ітоні з 1995 року, а дядько принц Гаррі – з 1998-го.

Під час першого візиту до коледжу Джордж спочатку був одягнений у піджак, сорочку з краваткою та темні штани. Згодом він переодягнувся у традиційну форму Ітона – чорний фрак, жилет, штани в тонку смужку та білу сорочку з жорстким комірцем.

Принц Джордж позує для фотографії, розпочинаючи свій перший день в Ітон-коледжі
Принц Джордж позує для фотографії, розпочинаючи свій перший день в Ітон-коледжі
фото: Instagram Prince and Princess of Wales

На подвір'ї історичного коледжу родину зустріли директор Саймон Хендерсон та ректор Ніколас Кольрідж. Під час короткої розмови директор привітав Джорджа та побажав йому успіхів у навчанні.

Принц Джордж прибув на свій перший день до Ітонського коледжу
Принц Джордж прибув на свій перший день до Ітонського коледжу
фото: Reuters

Ітонський коледж розташований у графстві Беркшир, неподалік Віндзорського замку. Тут навчаються хлопці віком від 13 до 18 років. Учні проживають у 25 пансіонах, кожен із яких розрахований приблизно на 55 школярів.

Коледж заснував король Генріх VI у 1440 році. Ітон вважається одним із найвідоміших приватних навчальних закладів Великої Британії. Серед його випускників – 20 британських прем'єр-міністрів, зокрема Борис Джонсон та Девід Кемерон, а також актори Г'ю Лорі, Том Гіддлстон та Едді Редмейн. «Главком» писав, скільки коштує навчання в одній із найпрестижніших шкіл Британії.

До Ітона Джордж навчався у приватній підготовчій школі Ламбрук поблизу Віндзора разом зі своїми молодшими братом і сестрою – принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

Однак навіть під час навчання безпека принца Джорджа залишається пріоритетом. У коледжі хлопця буде непомітно супроводжувати поліція. Представників медіа попросили триматися подалі від нього з моменту початку навчального семестру.

Варто зазначити, що принц Джордж пішов по стопах свого батька, який також здобував освіту в Ітонському коледжі. Як ділився принц Вільям, навчаючись у приватній школі-пансіоні, він почувався звичайним учнем, тож хоче, аби його син пережив такий самий досвід.

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Теги: школа Велика Британія Принц Вільям король

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