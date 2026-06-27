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У Вінниці пролунав потужний вибух, травми отримали троє дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Вінниці пролунав потужний вибух, травми отримали троє дітей
Вибух прогримів, коли троє дітей віком 10 та 11 років гралися в гаражі, яким користується дідусь одного з хлопчиків
фото: Національна поліція України

Діти знайшли в гаражі предмет, схожий на запал, який зазвичай використовують для розриву ручних гранат

У Вінниці пролунав вибух, внаслідок якого постраждали троє дітей. Вони знайшли у гаражі пристрій, який здетонував. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у п’ятницю, 26 червня, близько 18:00 у Вінниці. Вибух прогримів, коли троє дітей віком 10 та 11 років гралися в гаражі, яким користується дідусь одного з хлопчиків.

Слідство встановило, що діти знайшли в гаражі предмет, схожий на запал, який зазвичай використовують для розриву ручних гранат.

«Один із 10-річних хлопчиків вибіг на вулицю, а двоє його товаришів залишились у гаражі. Під час гри предмет здетонував, внаслідок чого малолітні отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – повідомили у пресслужбі поліції.

27 червня двох 10-річних хлопчиків оглянули та відпустили додому. 11-річний вінничанин перебуває в лікарні, його стан у пресслужбі поліції не уточнили.

Правоохоронці повідомили, що вилучили з місця події уламки та ще один запал. Їхнє походження та мета зберігання встановлюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою).

Нагадаємо, у Вінниці двоє хлопчиків постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

До слова, у Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. Трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району.

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Теги: вибух трагедія слідство поліція Вінниця

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