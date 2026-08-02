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У центрі Львова чоловік погрожував знайомій гранатою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У центрі Львова чоловік погрожував знайомій гранатою
Інцидент стався у центрі Львова
скриншот

Під час обшуку поліція вилучила боєприпаси

У Львові поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, погрожував знайомій гранатою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався 1 серпня близько 23:00 у квартирі одного з будинків на вулиці Вірменській. До поліції звернулася львів'янка, яка повідомила, що її знайомий погрожує їй гранатою. На місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці та співробітники інших підрозділів поліції.

Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили у квартирі предмет, схожий на гранату Ф-1, а також набої калібру 5,45 мм. Вилучені боєприпаси скерували на експертне дослідження. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловіка затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження вилученої гранати.

Нагадаємо, на початку липня у Львові на вулиці Зеленій виявили предмет, схожий на гранату. Небезпечну знахідку на проїжджій частині помітив водій тролейбуса №24, який зупинив транспорт і евакуював пасажирів. Фахівці встановили, що це була не бойова граната, а піротехнічний виріб. Його вилучили для подальшої утилізації.

31 липня у Києві було затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів

Раніше на Харківщині граната вибухнула під час застілля трьох чоловіків. За даними поліції, один із них передав знайомому кофту, в кишені якої лежав боєприпас. Під час огляду гранати випадково висмикнули запобіжну чеку, що призвело до вибуху.

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Теги: боєприпаси граната поліція Львів

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