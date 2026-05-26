У вінницькій школі здетонувала навчальна граната, яку приніс учень: є постраждалі

На місці події працює поліція

Сьогодні, 26 травня, у Вінниці восьмикласник приніс до школи імітаційно-тренувальну гранату. Унаслідок її спрацювання двоє підлітків звернулися по медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«За попередньою інформацією, у Вінниці близько 8:30 один із восьмикласників приніс до навчального закладу предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, унаслідок події двоє підлітків звернулись до медиків зі скаргами на печіння очей. Зі слів хлопця, предмет привіз його родич-військовий.

На місці події працює поліція. Встановлюють усі обставини.

Директорка Фізико-математичного ліцею №17 прокоментувала ситуацію: «На жаль, дитина принесла у школу гранату. Це в них був перший урок. Потім ми дізнались що він (учень) говорив дітям, що має таку річ, що вона навчальна пластмасова й безпечна. Але з портфеля він її не виймав. Далі так слалось, що відбувся вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Видимих ушкоджень у дітей немає. Всі служби приїхали швидко. Лікарі оглянули всіх дітей, які мали скарги, на щастя їх мало. Батьків повідомили. Всі обставини з’ясовують фахівці».

Раніше у Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який вдома зберігав боєприпас та погрожував ним дружині. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.