У Черкасах правоохоронці накрили лазню з повіями



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Затримання в лазні

Вартість послуг повій становила від 600 до 1000 грн

Поліцейські Черкащини припинили діяльність злочинної групи сутенерів. Про це інформує Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Зокрема, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Черкаській області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України, під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури, установлено групу осіб, які організували та забезпечили зайняття проституцією на одному з банних комплексів у місті Черкаси, де на постійній основі працювало 6-7 повій, вартість послуг становила від 600 до 1000 грн.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) заходів, та обшуками за місцем мешкання фігурантів та у приміщенні банного комплексу, отримані речові докази вказаної злочинної діяльності.

За результатами реалізації кримінального провадження одного з організаторів затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст.303 КК України. Стосовно інших організаторів та посібників учинення вказаного злочину вирішується питання повідомлення про підозру. Тривають подальші слідчі дії.