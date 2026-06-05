Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна
фото: Житомирська обласна прокуратура

Дівчина зізналась, що діяла за вказівками з Росії

Житомирська обласна прокуратура готує повідомленння про підозру 17-річній жительці Бердичівського району, яка на замовлення російських спецслужб вбила українського військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

На Житомирщині правоохоронці розслідують смерть військовослужбовця ЗСУ після зустрічі з 17-річною жителькою Бердичівського району. Дівчину затримали 5 червня 2026 року. 

За словами затриманої, вона діяла за вказівками куратора з рф, який зв’язався з нею через месенджер Telegram. За попередніми даними, 3 червня 2026 року дівчина зустрілася з малознайомим військовослужбовцем. Після цього вони перебували за місцем проживання чоловіка та вживали алкогольні напої. Також вона повідомила, що під час застілля вона додала до напою метадон, який отримала поштовим відправленням. Після цього залишила квартиру.

Наступного дня військовослужбовця виявили мертвим.

«Наразі тривають слідчі дії. Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті чоловіка. Попередня правова кваліфікація – умисне вбивство, ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Житомирській області за оперативного супроводу УСБУ в області», – йдеться у повідомленні.

До слова, Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ, який на замовлення росіян організовував підпали авто Сил оборони в столиці України. 

Нагадаємо, троє диверсантів, які на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці, опиняться на лаві підсудних. 

Читайте також:

Теги: прокуратура вбивство військові Житомир новости

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Воєнний збір направлятиметься на зарплати військовослужбовців. Рада підтримала законопроєкт
14 травня, 15:51
Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу
Зеленський нагородив колумбійських добровольців, які пройшли 10 км, щоб допомогти побратиму
8 травня, 19:40
Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, 21 травня 2025 рік
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
21 травня, 10:18
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
13 травня, 14:18
Директорка центру призначила дитині соціальний супровід, однак не проконтролювала його виконання
Хлопчик помер від голоду на Вінниччині: директорці соцслужби загрожує вісім років
23 травня, 22:10
Після інциденту з російським дроном Італія відправляє в Румунію солдатів
Італія відправить військових до Румунії після інциденту з дроном
31 травня, 09:41
Нова відзнака доповнить систему міських нагород і передбачає вручення відповідного нагрудного знака та мініатюри
Київрада затвердила особливу відзнаку для військових: кому її присвоюватимуть
28 травня, 18:17
Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Белиця був готовий долучитися до Сил оборони, однак до війська його призвали лише через рік
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Белицю
3 червня, 09:00
Китайські агенти маскуються під рекрутерів у LinkedIn, щоб вийти на носіїв державних секретів
Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
Сьогодні, 05:10

Кримінал

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна
На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна
Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя
Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua