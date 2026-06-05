На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна

Дівчина зізналась, що діяла за вказівками з Росії

Житомирська обласна прокуратура готує повідомленння про підозру 17-річній жительці Бердичівського району, яка на замовлення російських спецслужб вбила українського військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

На Житомирщині правоохоронці розслідують смерть військовослужбовця ЗСУ після зустрічі з 17-річною жителькою Бердичівського району. Дівчину затримали 5 червня 2026 року.

За словами затриманої, вона діяла за вказівками куратора з рф, який зв’язався з нею через месенджер Telegram. За попередніми даними, 3 червня 2026 року дівчина зустрілася з малознайомим військовослужбовцем. Після цього вони перебували за місцем проживання чоловіка та вживали алкогольні напої. Також вона повідомила, що під час застілля вона додала до напою метадон, який отримала поштовим відправленням. Після цього залишила квартиру.

Наступного дня військовослужбовця виявили мертвим.

«Наразі тривають слідчі дії. Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті чоловіка. Попередня правова кваліфікація – умисне вбивство, ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Житомирській області за оперативного супроводу УСБУ в області», – йдеться у повідомленні.

До слова, Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ, який на замовлення росіян організовував підпали авто Сил оборони в столиці України.

Нагадаємо, троє диверсантів, які на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці, опиняться на лаві підсудних.