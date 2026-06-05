Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя
Проти Сальдо порушено низку кримінальних справ та ухвалено кілька заочних судових вироків
фото з відкритих джерел

У жовтні 2022 року Сальдо підписав наказ про вивезення зерна з Херсона та правобережжя

Херсонський міський суд заочно засудив очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі. Зрадника визнали винним у масштабному мародерстві, пограбуванні місцевого підприємства та викраденні тисяч тонн українського зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Сальдо очолив незаконно створену Військово-цивільну адміністрацію Херсонської області, а у жовтні того ж року указом президента РФ Путіна став так званим тимчасово виконувачем обов’язків губернатора.

Зазначається, що керівник окупаційної влади активно впроваджував політику країни-агресора стосовно тотального контролю за діяльністю субʼєктів господарської діяльності, вчиняв дії, спрямовані на їхнє захоплення та пограбування.

Так, у вересні 2022 року він підписав розпорядження про запровадження «тимчасової адміністрації» на  Херсонському комбінаті хлібопродуктів. Керувати підприємством він призначив очільника захопленого морпорту.

На початку повномасштабної війни на підприємстві зберігалося понад 30 тис. тонн приватного збіжжя різних українських компаній. 

У жовтні 2022 року Сальдо підписав наказ про термінову «евакуацію» зерна з Херсона та правобережжя, наказав підлеглим незаконно вилучити приватні запаси ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшника і переправити їх на лівобережжя, щоб розпоряджатися ними на власний розсуд. Загалом до Голої Пристані на трьох баржах вивезли 2850 тонн ячменю. 

Володимир Сальдо – це колишній український політик, ексмер Херсона та народний депутат, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став проросійським колаборантом та гауляйтером, очоливши окупаційну адміністрацію Херсонської області. В Україні його офіційно визнано зрадником. Проти нього порушено низку кримінальних справ та ухвалено кілька заочних судових вироків.

Сальдо заочно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

«Главком» писав, що суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній судді Ларисі Богомоловій. Слідство встановило, що Богомолова збирала та передавала окупантам інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема бійців окремого загону спеціального призначення «Азов». Також вона передавала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію.

Читайте також:

Теги: суд суддя Володимир Сальдо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь родини Деркача
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
31 травня, 09:45
Брітні Спірс є відомою американською поп-співачкою та авторкою пісень
Суд виніс вирок Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані
5 травня, 17:01
Приморський районний суд міста Одеси
Адвокати потерпілих у справі про смерть Аднана Ківана заявляють про затягування процесу з боку обвинувачених лікарів Odrex
7 травня, 18:02
Хмельницька обласна прокуратура
Прокурорський «реванш»: десятки посадовців на Хмельниччині повертають собі інвалідність через суд
11 травня, 19:37
Колишній директор Молодого театру Андрій Білоус
Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
14 травня, 19:31
Власник пса заплатить 1,7 тис. грн штрафу
Собака покусав козу. Суд ухвалив серйозне покарання власнику
23 травня, 18:11
Трамп заперечує інформацію приведену статті Wall Street Journal про Епштейна
Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
29 травня, 05:41
Юлії Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі у справі про надання неправомірної вигоди службовій особі
Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко
26 травня, 14:43
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
На Вінниччині 82-річного чоловіка заарештовано за зґвалтування 10-річної дівчинки
31 травня, 08:58

Кримінал

Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя
Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua