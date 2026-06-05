Суд виніс вирок колаборанту Сальдо за викрадення українського збіжжя

Проти Сальдо порушено низку кримінальних справ та ухвалено кілька заочних судових вироків

У жовтні 2022 року Сальдо підписав наказ про вивезення зерна з Херсона та правобережжя

Херсонський міський суд заочно засудив очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі. Зрадника визнали винним у масштабному мародерстві, пограбуванні місцевого підприємства та викраденні тисяч тонн українського зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Сальдо очолив незаконно створену Військово-цивільну адміністрацію Херсонської області, а у жовтні того ж року указом президента РФ Путіна став так званим тимчасово виконувачем обов’язків губернатора.

Зазначається, що керівник окупаційної влади активно впроваджував політику країни-агресора стосовно тотального контролю за діяльністю субʼєктів господарської діяльності, вчиняв дії, спрямовані на їхнє захоплення та пограбування.

Так, у вересні 2022 року він підписав розпорядження про запровадження «тимчасової адміністрації» на Херсонському комбінаті хлібопродуктів. Керувати підприємством він призначив очільника захопленого морпорту.

На початку повномасштабної війни на підприємстві зберігалося понад 30 тис. тонн приватного збіжжя різних українських компаній.

У жовтні 2022 року Сальдо підписав наказ про термінову «евакуацію» зерна з Херсона та правобережжя, наказав підлеглим незаконно вилучити приватні запаси ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшника і переправити їх на лівобережжя, щоб розпоряджатися ними на власний розсуд. Загалом до Голої Пристані на трьох баржах вивезли 2850 тонн ячменю.

Володимир Сальдо – це колишній український політик, ексмер Херсона та народний депутат, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став проросійським колаборантом та гауляйтером, очоливши окупаційну адміністрацію Херсонської області. В Україні його офіційно визнано зрадником. Проти нього порушено низку кримінальних справ та ухвалено кілька заочних судових вироків.

Сальдо заочно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

«Главком» писав, що суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній судді Ларисі Богомоловій. Слідство встановило, що Богомолова збирала та передавала окупантам інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема бійців окремого загону спеціального призначення «Азов». Також вона передавала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію.