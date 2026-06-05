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На Волині затримали керівника ТЦК на хабарі у $7000

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Волині затримали керівника ТЦК на хабарі у $7000
Посадовець обіцяв оформити фіктивну непридатність до служби і виключити чоловіка з військового обліку
фото ілюстративне

Лубінець: якщо факти підтвердяться – йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій

Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП затримали за підозрою в отриманні $7000 за допомогу військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Волинський обласний ТЦК підтвердив затримання і повідомив про співпрацю зі слідством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця та офіційну заяву Волинського ТЦК.

Що відомо про схему

За даними правоохоронців, посадовець використовував службове становище: за $7000 обіцяв оформити тимчасову непридатність до військової служби та виключити чоловіка з військового обліку. Гроші він отримав до затримання – цей факт задокументований, хоча під час арешту готівки при собі не було.

За повідомленням місцевих ЗМІ, йдеться про заступника керівника Луцького міського ТЦК Романа Удовенка. Речниця Волинського обласного ТЦК Уляна Кравчук прізвище підозрюваного не підтвердила і не спростувала.

Дві версії подій

У Волинському ТЦК стверджують, що чинні висновки ВЛК щодо непридатності військовозобов'язаного не скасовані, а самого чоловіка знято з розшуку законним шляхом – після сплати штрафу через застосунок «Резерв+». Тобто у відомстві заперечують участь посадовця у схемі ухилення.

Правоохоронці, своєю чергою, наполягають на протилежному: хабар отримано і це зафіксовано. Слідство встановлює всіх можливих учасників – і посередників також.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Волинська область вдруге за кілька днів опиняється в центрі резонансної події – до цього регіон сколихнув дорожній інцидент за участю представників ТЦК.

«Якщо ці факти підтвердяться, йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері. Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави», – написав Лубінець.

Нагадаємо, «Главком» аналізував, як влада намагається зупинити «бусифікацію» і чому це так складно: гучні викриття посадовців ТЦК на хабарях і перевищенні повноважень знову поставили питання про необхідність змін у правилах мобілізації.

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Теги: хабар гроші слідство Волинська область Telegram влада застосунок Лубінець

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