Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми

Родичам військових потрібно пам’ятати, що жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих

В Україні зросла кількість випадків, коли до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців Сил оборони звертаються шахраї, щоб виманити гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зловмисники використовують нестійкий емоційний стан родичів, пропонуючи «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих.

До найпоширеніших шахрайських схем належить пропозиція від людей, які видають себе за представників державних органів чи «посередників», внести військовополоненого до списку на обмін за відповідну винагороду.

Окрім того, зловмисники повідомляють, що військовий нібито тяжко поранений та потребує термінового лікування. Мета – змусити родину перевести кошти на вказаний ними рахунок.

Під час таких шахрайських дій зловмисники також намагаються отримати доступ до банківських карток чи особистої інформації родичів військових.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

«Не передавайте незнайомцям особисту інформацію, номери карток, копії документів чи фото. Уникайте спілкування з підозрілими акаунтами в соцмережах та месенджерах. Перевіряйте будь-яку інформацію через офіційні канали», – закликають військові.

