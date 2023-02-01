Обшуки у будинках українських чиновників, ФСБ прийшла до Байдена.Головне за 1 лютого

У будинку ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова правоохоронцями було проведено обшук

Колишній менеджмент ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта», і зокрема Ігоря Коломойського було звинувачено у привласненні 40 млрд. грн та ухилянні від сплати податків

СБУ викрила масштабні махінації Ігоря Коломойського, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика підозрюють у службовій недбалості, проведено обшук у депутата та столичного бізнесмена-забудовника Вадима Столара, ДБР завітало до в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій, двох топчиновників Міноборони звинувачують у розкраданні державних коштів, ФБР прийшло у будинок президента Байдена, українська православна церква Московського патріархату досі продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві. Ці та інші події 1 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин

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Обшуки у Коломойського: СБУ викрила масштабні махінації

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці

Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена-забудовника Вадима Столара. На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака

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Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової

1 лютого співробіники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової. Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. Слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

Підозра Насалику: ДБР повідомило деталі

Службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів. Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить майже 1,5 млрд.

Арсен Аваков прокоментував обшук у себе вдома

У ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова сьогодні, 1 лютого 2023 року, було проведено обшук у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225).

ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки в будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі (штат Делавер) у рамках розслідування щодо секретних документів. Обшуки відбуваються за згодою американського президента та пов'язані з широкомасштабним розслідуванням поводження з секретними документами.

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Два топчиновники Міноборони отримали підозри: деталі

Ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та колишній заступник держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимир Терещенко отримали підозру. Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн,підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок

Державна служба етнополітики та свободи совісті та релігії дослідила новий статут церкви, яка себе називає «Українською православною». Українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

Нагадаємо, триває 343-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та два авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.