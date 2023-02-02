Перспективи України у ЄС та вірогідність нових обшуків: звернення Зеленського (відео)

Україна разом зі світом має в один голос говорити про постачання зброї для оборони та посилювати тиск на Росію

Наша країна має чималі успіхи на дипломатичному фронті. Ми активно просуваємся в євроінтеграційних процесах, маємо підтримку від американських партнерів та готові разом з усім світом протистояти російському терору. Про це у чеветр розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Програш Росії вже зрозумілий

Президент України провів два засідання Ставки головнокомандувача. Причому друге – у вузькому форматі для «особливо вагомої» розмови. «Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій… Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, ворог шукає варіанти, аби змінити перебіг війни. Відповідно, він намагається поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які Росія поки що контролює.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони», – наголосив Володимир Зеленський.

Київ – Брюссель – Вашингтон

У четвер Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії. Йшлося про те, як разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, про потребу єднатися в боротьбі зі спільним ворогом, а також про перспективи вступу нашої країни до ЄС. «І я дякую … нашим друзям у ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримка. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями – України та ЄС. Завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС. Готуємося», – сказав голова держави.

Він також розповів про сьогоднішню участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства. На заході були присутні президент США Джо Байден, сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот.

«Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей – у всіх містах і громадах вільної України», – заявив Володимир Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нові обшуки та провадження?

Україна продовжує боротьбу з внутрішнім ворогом. Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. «Нові кроки будуть», – проанонсував президент України.