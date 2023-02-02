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Перспективи України у ЄС та вірогідність нових обшуків: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Перспективи України у ЄС та вірогідність нових обшуків: звернення Зеленського (відео)
Не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта

Україна разом зі світом має в один голос говорити про постачання зброї для оборони та посилювати тиск на Росію

Наша країна має чималі успіхи на дипломатичному фронті. Ми активно просуваємся в євроінтеграційних процесах, маємо підтримку від американських партнерів та готові разом з усім світом протистояти російському терору. Про це у чеветр розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Програш Росії вже зрозумілий

Президент України провів два засідання Ставки головнокомандувача. Причому друге  – у вузькому форматі для «особливо вагомої» розмови. «Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій… Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, ворог шукає варіанти, аби змінити перебіг війни. Відповідно, він намагається поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які Росія поки що контролює.

«Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони», – наголосив Володимир Зеленський.

Київ – Брюссель – Вашингтон

У четвер Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії. Йшлося про те, як разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, про потребу єднатися в боротьбі зі спільним ворогом, а також про перспективи вступу нашої країни до ЄС. «І я дякую … нашим друзям у ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримка. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями – України та ЄС. Завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС. Готуємося», – сказав голова держави.

Він також розповів про сьогоднішню участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства. На заході були присутні президент США Джо Байден, сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот. 

«Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей – у всіх містах і громадах вільної України», – заявив Володимир Зеленський.

Нові обшуки та провадження?

Україна продовжує боротьбу з внутрішнім ворогом. Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави.  «Нові кроки будуть», – проанонсував президент України.

Теги: Вашингтон росія Урсула фон дер Ляєн Володимир Зеленський

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