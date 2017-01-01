У Харкові невідомі в масках напали на чоловіка і відібрали $30 тис.

Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю і відібрали гроші

У четвер, 28 грудня, ввечері у Харкові невідомі у масках напали на чоловіка і заволоділи його коштами у сумі 30 тисяч доларів. Про це повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Харківській області. Повідомлення про вчинення злочину надійшло до поліції близько 20:00. «Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом



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Злочинці в масках (ілюстративне фото)

Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю і відібрали гроші

У четвер, 28 грудня, ввечері у Харкові невідомі у масках напали на чоловіка і заволоділи його коштами у сумі 30 тисяч доларів. Про це повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про вчинення злочину надійшло до поліції близько 20:00.

«Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом у справах на своєму автомобілі «Форд». На перехресті вулиці Академіка Проскури та Білгородського іномарку заблокував автомобіль «Ауді», з якого вийшли троє невідомих у масках. Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою застосування фізичного насильства невідомі відібрали у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів США, після чого зникли з місця події», — повідомили у прес-службі.

Водій автомобіля «Форд» та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги вони відпущені додому.

Наразі поліцією вживаються всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.