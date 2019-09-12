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    Кримінал

    У Харкові «відморозок» побив і зґвалтував 12-річну дівчинку

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    У соцмережах з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного - У Харкові «відморозок» побив і зґвалтував 12-річну дівчинку
    У соцмережах з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного

    Чоловік знущався над дитиною дві години

    У Харкові невідомий чоловік побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в четвер, 12 вересня.

    Зазначається, що інцидент стався напередодні близько 14:00. До дитини на вулиці підійшов невідомий, вдарив в обличчя, затягнув в посадку і зґвалтував. Дівчинка сама повернулася додому, після чого її з травмами і забоями доправили до лікарні.

    За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про зґвалтування малолітньої дитини (ч.4 ст.152 КК України). Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Правоохоронці шукають злочинця, призначено експертизи.

    Своєю чергою, на сторінці Харків NOW у Facebook з'явилися фотографії вірогідного підозрюваного.

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    У Харкові «відморозок» побив і зґвалтував 12-річну дівчинку
    У Харкові «відморозок» побив і зґвалтував 12-річну дівчинку

    «Відморозок знущався над дитиною дві години! За інформацією місцевих жителів, злочинець - чоловік близько 25 років, зріст - 175 см, був одягнений в синю футболку із зображеним на ній білим півнем. Допоможіть впізнати!» - йдеться у підписі до фото.

    Як зазначають у коментарях користувачі, зґвалтування сталося біля житлового масиву Горизонт. Фото можливого підозрюваного були зроблені в супермаркеті АТБ у тому ж районі.

     

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