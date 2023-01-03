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На Харківщині затримано експоліцейського, який співпрацював з окупантами

Олександра Садова
glavcom.ua
На Харківщині затримано експоліцейського, який співпрацював з окупантами
фото: МВС України

Він займав крісло командира в окупаційному правоохоронному органі 

На Харківщині експоліцейський погодився співпрацювати з окупаційною владою та поповнив лави їхнього незаконного збройного формування. Оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігуранта. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Стало відомо, що під час тимчасової окупації Куп’янського району 27-річний чоловік, у минулому поліцейський ГУНП в Харківській області, зайняв крісло командира відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання в незаконному правоохоронному органі «Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области».

Після деокупації території фігурант почав переховуватися від правоохоронців. Однак оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили місце знаходження чоловіка та затримали його.

Наразі слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Херсоні ще одну пособницю ворога. Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. 

Раніше повідомляли, що зібрали докази участі голови центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Саме вона організувала запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. 

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Теги: державна зрада Харківщина поліція окупанти

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