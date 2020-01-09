У Києві поліція затримала Камо Московського (фото)



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«Злодія в законі» на прізвисько Камо Московський правоохоронці затримали 5 січня Фото: Нацполіція

Вирішується питання про видворення «злодія в законі» з України

У Києві правоохоронці затримали «злодія в законі» на прізвисько Камо Московський.

За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Камо Московський незаконно потрапив до України, аби уникнути кримінальної відповідальності на території Російської Федерації та встановити контроль над злочинними групами в Україні. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

57-річний уродженець Грузії та громадянин РФ був «коронований» у 1983 році в Тбілісі. Неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом провів у місцях позбавлення волі РФ, у тому числі строгого режиму, понад 30 років. Востаннє звільнився у жовтні 2019 року.

З метою уникнення кримінальної відповідальності «Камо Московський» приїхав в Україну, незаконно перетнувши державний кордон.

Аби не допустити реалізації злочинних планів злочинця, правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місцеперебування. 5 січня оперативники затримали його.

За сприяння Державної міграційної служби України та за рішенням суду «злодія в законі» на 6 місяців помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Вирішується питання щодо його примусового видворення із забороною в’їзду в Україну строком на п’ять років.