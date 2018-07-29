У Києві затримали крадія-альпініста, який виніс із квартири мільйон доларів



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Вилучені гроші, яки вкрав чоловік

Крадіжка сталася в Одесі на 18-му поверсі будинку

В одному зі столичних готелів поліція затримала 28-річного чоловіка, що підозрюється в крадіжці 1 млн доларів з квартири одеського підприємця. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

За його даними, зловмисника було спіймано вже через день після здійснення крадіжки.

До квартири підприємця, розташованої на останньому – 18-му поверсі – правопорушник пробрався, спустившись з даху. Через балконні двері він проник всередину і взявся збирати цінні речі. Коли знайшов схованку з грошима, залишив сумки з речами та, забравши тільки гроші, пішов геть.

На вулиці зловмисника чекав знайомий на автомобілі. Він відвіз чоловіка до готелю, звідки той згодом вирушив до Києва.

Працівники поліції встановили особу правопорушника. Він виявився раніше засудженим за майнові злочини громадянином сусідньої держави. За наявною інформацією чоловік «гастролював» Україною та обкрадав квартири місцевих жителів. Крім того, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні на території Одеси та області інших злочинів, зокрема – розбою. Наразі проводиться перевірка його причетності до цих правопорушень.

Під час затримання у чоловіка була вилучена сумка з викраденими грошима, частину з яких він встиг витратити на придбання автомобілів, дорогих брендових речей тощо. Наразі правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також поліцейські знайшли водія автомобіля, який надавав підозрюваному послуги в якості таксиста. Правова оцінка діям цього чоловіка буде дана після з’ясування усіх обставин події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Cлідство триває.