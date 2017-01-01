У Києві затримано групу наркодилерів, які щодня робили від 50 до 100 «закладок»

За вчинене підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві викрито та припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого організували збут наркотичних засобів (метадону) на території столиці та в інших містах країни. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва. Згідно з матеріалами слідства, зловмисники отримували замовлення від наркозалежних осіб та після перерахування коштів



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Фото: прес-служба прокуратури м. Києва Вилучений метадон

За вчинене підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві викрито та припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого організували збут наркотичних засобів (метадону) на території столиці та в інших містах країни. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники отримували замовлення від наркозалежних осіб та після перерахування коштів збували їм наркотичні засоби методом «закладок». Кількість «закладок», які щодня робили наркозбувачі, складала від 50 до 100.

Правоохоронці затримали наркодилерів з речовими доказами під час вчинення ними чергових протиправних дій.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Трьох осіб, один з яких є організатором нелегального бізнесу, затримано та повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, в межах слідства встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до незаконного збуту наркотиків, а також канал їх надходження.