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    У Кривому Розі чоловік кілька років прожив у квартирі із трупом померлої родички

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    Старенька кілька років не виходила з квартири - У Кривому Розі чоловік кілька років прожив у квартирі із трупом померлої родички
    Старенька кілька років не виходила з квартири
    Фото: one.kr.ua

    Тіло покійної перетворилося на мумію

    У Кривому Розі чоловік кілька років прожив у квартирі багатоповерхвки із трупом померлої родички. Він доглядав за тілом, імовірно, обробляв якоюсь речовиною та замотував у ганчір’я, тож воно перетворилося на мумію. Про це повідомляє видання «Перший міський».

    У такому вигляді покійну виявили правоохоронці. Родича в цей час в квартирі не було.

    За словами сусідів, жінка приблизно 1935 року народження, востаннє її бачили років шість тому. До цього старенька три роки не виходила з квартири, спілкуючись через балкон, бо проживала на першому поверсі.

    Чоловікові, якого підозрюють у скоєному, близько 50 років. Він є братом померлої. Сусіди відгукуються про нього як про психічно хвору людину. Як розповіли люди, 19 березня управителька будинку і молодший брат відкрили двері квартири в присутності поліції.

    Раніше у Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга.

    Також на Сумщині чоловік продавав будинок з трупом дружини під ліжком.

    До слова, київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

    Теги: Кривий Ріг смерть будинок жінка чоловік
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