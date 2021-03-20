У Кривому Розі чоловік кілька років прожив у квартирі із трупом померлої родички

Старенька кілька років не виходила з квартири

Тіло покійної перетворилося на мумію

У Кривому Розі чоловік кілька років прожив у квартирі багатоповерхвки із трупом померлої родички. Він доглядав за тілом, імовірно, обробляв якоюсь речовиною та замотував у ганчір’я, тож воно перетворилося на мумію. Про це повідомляє видання «Перший міський».

У такому вигляді покійну виявили правоохоронці. Родича в цей час в квартирі не було.

За словами сусідів, жінка приблизно 1935 року народження, востаннє її бачили років шість тому. До цього старенька три роки не виходила з квартири, спілкуючись через балкон, бо проживала на першому поверсі.

Чоловікові, якого підозрюють у скоєному, близько 50 років. Він є братом померлої. Сусіди відгукуються про нього як про психічно хвору людину. Як розповіли люди, 19 березня управителька будинку і молодший брат відкрили двері квартири в присутності поліції.

Раніше у Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга.

Також на Сумщині чоловік продавав будинок з трупом дружини під ліжком.

До слова, київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).