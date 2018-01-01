У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності

Медики у Львові вимагали хабар за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), який вимагав 50 тис. грн. за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Як повідомляється, двоє посадовців вимагали від місцевого жителя 50 тис.



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Медики у Львові вимагали хабар за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), який вимагав 50 тис. грн. за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як повідомляється, двоє посадовців вимагали від місцевого жителя 50 тис. грн. за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

Зазначається, що працівники відомства затримали злочинців у робочому приміщенні під час отримання всієї суми хабара.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу», - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, 20 січня повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі посадовця військово-лікарської комісії поліклініки МВС у Кропивницькому.