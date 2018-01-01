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    Кримінал

    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності

    Медики у Львові вимагали хабар за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін
    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), який вимагав 50 тис. грн. за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Як повідомляється,  двоє посадовців вимагали від місцевого жителя 50 тис.
    • Сьогодні, 15:33
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    Медики у Львові вимагали хабар за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), який вимагав 50 тис. грн. за призначення третьої групи інвалідності на довічний термін. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Як повідомляється,  двоє посадовців вимагали від місцевого жителя 50 тис. грн. за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

    Зазначається, що працівники відомства затримали злочинців у робочому приміщенні під час отримання всієї суми хабара.

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    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності
    У Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності

    «Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу», - повідомляє прес-служба.

    Нагадаємо, 20 січня повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі посадовця військово-лікарської комісії поліклініки МВС у Кропивницькому.

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