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У Львові затримано посадовця районного ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Львові затримано посадовця районного ТЦК
Посадовця ТЦК упіймано на хабарі, він прикривав п’яного підлеглого
фото ілюстративне

44-річному посадовцю районного ТЦК повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди

У Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у наданні неправомірної вигоди уповноваженій на проведення перевірки особі. Про це інформує Спецпрокуратура Західного регіону.

«За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався «підкупити» уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння. Під час надання всієї суми хабаря військового затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб», – сказано у повідомленні.

44-річному посадовцю районного ТЦК повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, спільно із Військовою службою правопорядку у ЗСУ та за сприяння керівництва Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Раніше у Києві за підозрою у корупційній діяльності затримано помічника начальника Подільського РТЦК та СП.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. 

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих – голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

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Теги: розслідування Львів ТЦК послуги

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