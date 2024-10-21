Смерть десятків немовлят від рук банди лікарів: у Туреччині розгорівся великий скандал

Лідеру злочинного угруповання загрожує до 589 років позбавлення волі

У Стамбулі спалахнув великий скандал, пов'язаний з діяльністю злочинного угруповання лікарів. Як пише газета Hürriyet, учасники злочинного угруповання займалися перенаправленням новонароджених до приватних клінік замість державних медичних закладів для отримання незаконного прибутку.

За попередніми даними, недбалість лікарів призвела до загибелі не менше ніж 21 дитини. Прокуратура зажадала для обвинувачених ув'язнення від 10 до 589 років.

За даними слідства, очолював злочинну мережу педіатр Фірат Сари, який працював у стамбульській лікарні району Есен'юрт. У обвинувальному висновку зазначено, що підозрювані переводили дітей до приватних медичних центрів, заздалегідь узгоджених із ними. У таких відділеннях новонароджені перебували в кілька разів довше за визначений термін, що робило лікування втричі-вчетверо дорожче. При цьому жодної медичної допомоги малюкам не надавали аж доти, доки батьки не погоджувались платити кошти. Також дітей не дозволяли перевозити у інші медичні заклади, фактично тримаючи їх у заручниках.

ЗМІ опублікували перелік із 19 приватних клінік, які брали участь у злочині. Загалом у справі проходять десятки підозрюваних.

Смерть немовлят слідство пов'язує із поширенням інфекцій у неонатальних відділеннях, де були відсутні необхідні фахівці. У деяких випадках за догляд за немовлятами відповідали медсестри, які видавали себе за лікарів. Серед інших звинувачень проти членів угруповання – продаж ліків, призначених для лікарень.

Лідеру банди загрожує до 589 років позбавлення волі за звинуваченням у ненавмисному вбивстві, підробці документів, шахрайстві та організації злочинної групи. Інші учасники можуть отримати від 10 до 437 років ув'язнення.

Усього у справі банди проходять кілька десятків підозрюваних медиків, а також сотні людей будуть перевірені. Учасників злочинної групи звинувачують за кількома статтями кримінального кодексу: умисне вбивство, шахрайство, створення злочинної організації, підробка офіційних документів.

Як пишуть турецькі ЗМІ, глава МОЗ Туреччини повідомив про закриття 10 приватних клінік у рамках розслідування прокуратурою «справи лікарів». Як уточнив голова Мін'юсту Йилмаз Тунч, 22 із 41 фігуранта справи заарештовано, закриті клініки позбавлені ліцензій. Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив про плани відомства провести реформу приватних медичних закладів у країні.

«На порядку денному – перегляд чинної системи контролю, будуть створені комісії за участю профільних лікарів та науковців. У приватних клініках безперервно проводитимуться перевірки, планується проведення структурних реформ у системі приватних медустанов», – наводить слова міністра телеканал TRT Haber.

Нагадаємо, з 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснює візит до Туреччини. Там він проводить перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці.