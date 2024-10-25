У Харкові ухилянт наїхав автомобілем на представників ТЦК

Чоловік пошкодив декілька машин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей

У Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування. Чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

Як зазначає пресслужба, під час роботи групи оповіщення стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

«Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька машин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

Пресслужба ТЦК наголошує, правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації.

«Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на працівників Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Як повідомлялося, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.