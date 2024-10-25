Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові ухилянт наїхав автомобілем на представників ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові ухилянт наїхав автомобілем на представників ТЦК
Внаслідок інциденту було травмовано трьох військовослужбовців ТЦК
фото з відкритих джерел

Чоловік пошкодив декілька машин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей

У Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування. Чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

Як зазначає пресслужба, під час роботи групи оповіщення стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

«Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька машин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

Пресслужба ТЦК наголошує, правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації.

«Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на працівників Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Як повідомлялося, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.

Читайте також:

Теги: ухилянти ТЦК мобілізація військові військомат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний говорив не лише про війну в Україні, але й про глобальні виклики та глобальну безпеку
Виступ Залужного: з генералами НАТО ніхто не розмовляв так жорстко
19 жовтня, 13:13
Актор Володимир Кравчук розповів про свою службу у війську
Мобілізований актор Театру на Лівому березі розказав, як встигає служити і грати на сцені
17 жовтня, 10:00
У разі стягнення до уваги в першу чергу беруть кошти у національній та іноземній валютах
Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК
15 жовтня, 11:16
Правоохоронці прокоментували рейд ТЦК
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
15 жовтня, 03:12
Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
14 жовтня, 19:57
Співробітники ТЦК 11 жовтня провели рейд біля Палацу спорту
Працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи»
13 жовтня, 17:54
На пілотний проєкт із підготовки водійок пасажирських автобусів подано близько 200 заявок
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
4 жовтня, 15:05
Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників
Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт
2 жовтня, 08:46
Підполковник Андрій Мороз наголосив, що кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують
Чи можливе закінчення війни без мобілізації? Відповідь ТЦК
30 вересня, 18:39

Події в Україні

Шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення
Шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення
У Харкові ухилянт наїхав автомобілем на представників ТЦК
У Харкові ухилянт наїхав автомобілем на представників ТЦК
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на шкільні канікули: напрямки
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на шкільні канікули: напрямки
Жителі Запорізької області можуть залишитися без світла
Жителі Запорізької області можуть залишитися без світла
Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи полонених
Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи полонених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
59K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua