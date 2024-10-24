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Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК
Бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання
фото з відкритих джерел

Як повідомлялося раніше, директива командування Сухопутних сил дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

В Україні немає заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. Про це повідомила пресслужба Волинського територіального центру комплектування.

Як зазначає ТЦК, попри існування розпорядження, яке регулює порядок мобілізації цієї категорії громадян, документ призначений лише для службового користування і не означає скасування призову для чоловіків у цій віковій групі.

«Саме тому, наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба наголошує, що під час мобілізації особливу увагу приділяють визначенню придатності військовозобов'язаного до служби за станом здоров'я, наявності військової спеціальності та попереднього досвіду. Таким чином, якщо громадянин старше 50 років відповідає зазначеним вимогам, він може бути мобілізований для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

Як повідомлялося, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Зазначимо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під мобілізацію підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Однак партнери хочуть зрозуміти, чому Україна не знижує мобілізаційний вік.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, якщо парламент ухвалить рішення про демобілізацію всіх військовослужбовців до 25 років, то на окремих ділянках фронту може статися обвал.

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Теги: мобілізація війна ТЦК військомат

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