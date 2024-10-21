Третя штурмова назвала винних у масових рейдах ТЦК

Заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін вважає, що необхідно прийняти низку змін, які вплинуть на те, що українське суспільство буде інакше ставитися до питання мобілізації

Максим Жорін: «Жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях»

У тому, що відбуваються масові рейди ТЦК зі скандальними інцидентами, винне суспільство. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю «Фокусу».

«Є інший варіант? Наразі, гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є – це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армій тощо, інформаційно-агітаційна робота й адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК», – зазначив Жорін.

Він зауважив, що мобілізація не може бути повністю мотивувальною, адже жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях. Так чи інакше Україні все одно доведеться вдаватися до мобілізації. Питання в тому, як до цієї мобілізації ставляться, як з мобілізованими себе поводять. Змінити це можна, впевнений Жорін.

«Всі українці мають бути готовими до тих реалій, які сьогодні відбуваються. На сьогодні в країні діють навчальні центри, які готують цивільне населення. Я особисто до початку повномасштабного вторгнення теж організовував курси з підготовки цивільного населення. Ті курси, які ми проводили до початку повномасштабної війни, по великому рахунку й дали нам майже весь той особовий склад в перші ж дні повномасштабної війни, який до нас прийшов... Майже з кожного цього випуску завжди є декілька людей, які потім йдуть в армію. Вони приходять, здобувають знання, втрачають страхи, знаходять відповіді, змінюється їхня мотивація, ставлення до того, що відбувається. В них з'являється розуміння, чому, як і навіщо це робити», – зазначив офіцер.

Жорін наголосив, що робота з цивільним населенням є надзвичайно важливою, але це ігнорують. Крім того, необхідна правильна інформаційна робота з людьми, зокрема в навчальних центрах. На думку військового, необхідно прийняти низку змін, які вплинуть на те, що українське суспільство буде інакше ставитися до питання мобілізації.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

Також керівниця медичної служби «Ульф» окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героя України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про облаву ТЦК на відвідувачів концерту «Океану Ельзи». І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт.

До слова, 16 жовтня у Київському міському ТЦК та СП поділились статистикою, що рейди в публічних місцях нібито збільшили кількість добровільних появ людей.