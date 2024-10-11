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«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на шкільні канікули: які напрямки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на шкільні канікули: які напрямки
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейти до шкільних канікул
фото: uz.gov.ua

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці», на оновленому сайті, в чат-боті та в касах вокзалів

АТ «Укрзалізниця» до шкільних канікул призначає рейси додаткових поїздів №191/192 Львів – Київ – Львів та №115/116 Київ – Одеса – Київ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, прибуття до Львова о 16:05. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова у ці ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 21:33.

Водночас поїзд №115/116 відправлятиметься з Києва 27 жовтня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в цю ж дату о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці», на оновленому сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.  

Нагадаємо, з початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці».   

До слова, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

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Теги: Одеса Укрзалізниця Львів Київгаз

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