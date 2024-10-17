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Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування
Meta безоплатно годує працівників у їдальнях великих офісів, зокрема у своїй штаб-квартирі у Кремнієвій долині
фото: David Paul Morris/Bloomberg

Співробітники зловживали системою, зокрема замовляли їжу додому, коли їх не було в офісі

Компанія Meta звільнила близько 24 працівників, котрі неправильно використовували талони на безоплатну їжу. Замість продуктів вони купували побутові товари. Про це повідомляє The Guardian.

Працівники компанії щоденно отримують купони на харчування, однак деякі працівники інколи витрачали кошти на купівлю зубної пасти, прального порошку, бокалів для вина тощо.

Звільнення відбулось минулого тижня після проведення відповідного розслідування, яке виявило, що співробітники зловживали системою, зокрема замовляли їжу додому, коли їх не було в офісі.

Одна зі звільнених працівниць, яка отримувала зарплатню у $400 тис., зізналась, що використовувала талони на їжу для купівлі побутових товарів: «У ті дні, коли я не обідаю в офісі, наприклад, коли мій чоловік готує їжу чи коли я вечеряю з друзями, я вирішила, що не повинна тратити талони на їжу». Вона визнала, що порушувала правила, коли до неї звернулись у межах розслідування. Згодом її звільнили.

Працівників, які зрідка порушували правила, не звільнили, а лише винесли їм попередження.

Безоплатне харчування вже давно практикується у масштабних технологічних компаніях. Meta зазвичай безоплатно годує працівників у їдальнях великих офісів, зокрема у своїй штаб-квартирі у Кремнієвій долині.

Однак ті, хто працює у невеликих філіях компанії, щоденно отримують талони на замовлення їжі через служби доставки, такі як UberEats та Grubhub. Щоденні талони передбачають $20 на сніданок, $25 на обід та $25 на вечерю.

Нагадаємо, National Samsung Electronics Union (NSEU) – профспілка працівників південнокорейської компанії Samsung Electronics – оголосила безстроковий загальний страйк. Як пояснює CNBC, понад 6,5 тис. співробітників Samsung вийшли на триденний страйк ще у понеділок, вимагаючи поваги до праці, а також збільшення відпусток та покращення системи преміювання.

Також в Південній Кореї визнали, що Samsung Electronics порушила правила радіаційної безпеки, піддавши працівників опроміненню на заводі з виробництва напівпровідників. Пристрій безпеки на виробництві, який повинен вимикати випромінювання, не спрацював через недбалість команди.

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Теги: правила харчування чоловік розслідування

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