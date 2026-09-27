Капітан літака відмовився брати на борт поляка, який невдало пожартував

Чоловік не потрапив до Італії через свій специфічний гумор

Громадянин Польщі мав летіти з Катовіце до Трапані, що в Італії. Але під час реєстрації він вирішив пожартувати. Однак працівники аеропорту не оцінили гумору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на InPoland.

Під час перевірки документів поляк заявив, що окрім бомби та ножів, у його зареєстрованому багажі немає нічого небезпечного.

Працівник аеропорту, що оформляв жартівника, одразу ж передав інформацію черговому офіцеру прикордонного поста в Катовіце-Пижовіце. На місце події прибули співробітники Спеціальної групи реагування Прикордонної служби аеропорту. Вони перевірили особу пасажира та його багаж на наявність заборонених предметів.

Спершу для цього використали сканер зареєстрованого багажу, а тоді ще раз перевірили вручну. Додатково валізу також перевірив кінолог з собакою, що спеціалізується на виявленні вибухонебезпечних предметів.

У багажі поляка нічого небезпечного не виявили. Ситуація не призвела до затримки рейсів та не становила загрози для пасажирів, а чоловік згодом пояснив, що просто хотів пожартувати. За цей жарт він отримав штраф у 500 злотих від прикордонників, але відмовився його сплачувати.

Тепер справу передадуть на розгляд районного суду, але наразі чоловіка відпустили. Втім, що Італії він так і не потрапив: через інцидент капітан літака відмовився брати його на борт.

Раніше у польському аеропорту Познань-Лавіца нещодавно сталася плутанина з організацією рейсу лоукостера Ryanair: літак вилетів раніше, ніж було заплановано, і через це понад сотня пасажирів не встигли на рейс.

До слова, пілот літака, який мав здійснити рейс із грецького острова Скіатос до Неаполя (Італія), відмовився злітати. Причина обурила пасажирів, а на борту виникла суперечка. У літаку перебувало 180 пасажирів, більшість із них туристи з Італії, які поверталися з відпочинку у Греції.