В українців конфіскують «євробляхи» і виписують величезні штрафи

З початку року митниця конфіскувала 209 авто на 9,5 млн гривень

На Закарпатській митниці з початку року склали майже півтисячі протоколів на власників автомобілів на єврономерах через перевищення терміну ввезення і транзиту автомобілів. Це тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію автомобіля. Про це повідомляє Закарпатська митниця.

У період з січня по вересень 2021 року інспектори склали 499 протоколів про порушення митних правил за перевищення терміну тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів більш як на 30 діб за ознаками ч.6 статті 470 і ч.6 статті 481 Митного кодексу України.

Із вказаної кількості протоколів про ПМП, суд розглянув 270 справ і виніс рішення про конфіскацію 209 транспортних засобів на суму 9,5 млн гривень. Крім цього, судові інстанції винесли вердикт про застосування штрафних санкцій за 38 ПМЖ на суму 6,5 млн гривень.

Як повідомлялося, 23 вересня, «Євробляхи» принесли державі непогані гроші. За 100 днів пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до бюджету надійшло близько 1,4 млрд гривень. За цей час митники встигли оформити майже 40 тис. «євроблях».

Нагадаємо, спільнота, відома під назвою «Авто Євро Сила», виклала відео, у якому горить автомобіль Opel на європейських номерах. Власник «євробляхи» сплавив свій автомобіль, адже не зміг його ані розмитнити, ані вивезти за межи України.