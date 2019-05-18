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    Кримінал

    У відділенні банку на Луганщині чоловік підірвався на гранаті

    • Розсилка
    У відділенні банку на Луганщині чоловік підірвався на гранаті

    Чоловік загинув, ще семеро людей отримали поранення

    У місті Старобільськ Луганської області чоловік витягнув гранату з сумки та підірвав її, внаслідок чого загинув. Про це повідомляє місцева прокуратура.

    До касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію.

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    При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Усім потерпілим була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу, замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, незаконне поводження із вибуховим пристроєм).

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