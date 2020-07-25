Заручниця про захоплення автобуса у Луцьку: страшно було навіть шепотіти молитву



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Жінка після «найстрашнішого дня у своєму житті» зізналася, що досі не може сісти в транспорт

Одна із заручниць «луцького терориста» розповіла про захоплення автобуса

Одна зі звільнених заручниць «луцького терориста» розповіла журналістам ВолиньPost про те, що з нею сталося в автобусі та після звільнення.

Після інциденту Оксана Ж. боїться зайти в громадський транспорт, а також перебувати в людних місцях і лякається занадто гучних звуків.

За її словами, вона звернула увагу на «терориста» Максима Кривоша ще на автостанції, вони сиділи з ним на сусідніх лавках. У нього були три великі сумки, хоча в автобус з собою він узяв тільки дві.

Жінка додає, що Кривош до останнього не знав, в який автобус сісти та обирав між двома, заглядаючи то в один, то в інший. Оксана думає, що він вибрав той, де було більше пасажирів.

Зловмисник дозволив заручникам зателефонувати родичам, щоб попрощатися і попросити їх надати інциденту розголосу.

«Дитина пережила сильний стрес. Там (в автобусі, – ред.) були її і мама, і тато. Уявіть, вона взяла свою скарбничку і просила йти до автобуса, щоб викупити маму і тата», – говорить Оксана.

Тепер дитині теж потрібна допомога психолога. Її дочка в той день сиділа біля ікони і молилася.

«Він нам (Максим Кривош, – ред.) говорив, що навчався в духовній семінарії протягом двох місяців, але не побачив там нічого духовного. Говорив, що ненавидить всі релігії. Після таких слів було страшно навіть шепотіти молитву, тому я молилася тільки в умі», – згадала Оксана.

При цьому після звільнення до них підійшли медики, запитали, чи потрібна допомога, виміряли тиск. Психологи в той вечір з жінкою і її чоловіком не спілкувалися.

«Не знаю, можливо, серед медиків і були психологи, але з нами вони не говорили. Може, на всіх не вистачило психологів. Не знаю, я в той момент про це не думала. Я хотіла якомога швидше до дитини. Нас просили вийти до журналістів, які чекали біля центрального входу в готель Україна. Але, коли вдома чекала дочка, не до коментарів. Ми запитали, є чим нас підвезти додому. Нам відповіли, що ні. Ми взяли таксі і поїхали», – розповіла Оксана про завершення дня, який зараз називає найстрашнішим у своєму житті.

Наступного дня жінка звернулася до лікаря. У неї дуже боліла голова, вона всю ніч не спала. Тепер жінка приймає сильне заспокійливе. Її чоловік теж почувається погано. Йому довелося всі 12 годин просидіти на колесі-запасці у задніх дверей автобуса, оскільки саме йому Максим Кривош наказав заблокувати собою задні двері. Оксана ж сиділа на останньому ряду автобуса на центральному сидінні, якраз навпроти проходу.

«З чоловіком ми весь цей час трималися за руки», – говорить жінка.

Нарешті, Оксана каже, що знайшла психолога для себе і чоловіка, і ще одного - для дитини, так як їм усім потрібна реабілітація.

«В транспорт досі сісти не можу. Не знаю, коли це відбудеться. Навіть складно вийти просто в магазин, в людне місце, боюся гучних звуків. Такі симптоми, наприклад, і в мого брата, який вже тривалий час в АТО», – резюмувала жінка.

Зазначимо, що Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку протягом дня утримував в автобусі 13 заручників, зізнався, що спочатку планував захопити собор Святої Трійці.

Як повідомлялося, 23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривош відмовився подавати апеляцію і пообіцяв «продовження перформансу «Антисистема».

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».