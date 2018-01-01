У Запоріжжі розстріляли бізнесмена, оголошено план «Сирена»

У Запоріжжі шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники

У Хортицькому районі Запоріжжя невідомі серед вулиці впритул розстріляли підприємця й відібрали в нього гроші. Інцидент стався сьогодні, 12 січня, близько полудня. Відомо, що зловмисники на автомобілі «Ланос» перегородили шлях бізнесмену, вистрілили в нього кілька разів й зникли. Постраждалого забрала «швидка» допомога.



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У Запоріжжі шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники

У Хортицькому районі Запоріжжя невідомі серед вулиці впритул розстріляли підприємця й відібрали в нього гроші. Інцидент стався сьогодні, 12 січня, близько полудня.

Відомо, що зловмисники на автомобілі «Ланос» перегородили шлях бізнесмену, вистрілили в нього кілька разів й зникли. Постраждалого забрала «швидка» допомога.

Також відомо, що підприємець займався торгівлею м'ясом і в нього при собі була денна виручка, яку забрали нападники. У Запоріжжі оголошено план-перехоплення «Сирена» - поліцейські шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники.

У Головному управлінні Національної поліції України в Запорізькій області факт стрілянини та пограбування підтвердили, проте від будь-яких коментарів відмовились.



Джерело: УНІАН