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    Кримінал

    У Запоріжжі розстріляли бізнесмена, оголошено план «Сирена»

    У Запоріжжі шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники
    У Хортицькому районі Запоріжжя невідомі серед вулиці впритул розстріляли підприємця й відібрали в нього гроші. Інцидент стався сьогодні, 12 січня, близько полудня. Відомо, що зловмисники на автомобілі «Ланос» перегородили шлях бізнесмену, вистрілили в нього кілька разів й зникли. Постраждалого забрала «швидка» допомога.
    • Сьогодні, 15:07
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    У Запоріжжі шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники

    У Хортицькому районі Запоріжжя невідомі серед вулиці впритул розстріляли підприємця й відібрали в нього гроші. Інцидент стався сьогодні, 12 січня, близько полудня.

    Відомо, що зловмисники на автомобілі «Ланос» перегородили шлях бізнесмену, вистрілили в нього кілька разів й зникли. Постраждалого забрала «швидка» допомога.

    Також відомо, що підприємець займався торгівлею м'ясом і в нього при собі була денна виручка, яку забрали нападники. У Запоріжжі оголошено план-перехоплення «Сирена» - поліцейські шукають автомобіль, на якому зникли зловмисники.

    У Головному управлінні Національної поліції України в Запорізькій області факт стрілянини та пограбування підтвердили, проте від будь-яких коментарів відмовились.

    Джерело: УНІАН

    Запоріжжя пограбування автомобіль
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