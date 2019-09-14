У Запорізькій області чоловік облив бензином та підпалив свою знайому



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Фото ілюстративне

На даний час жінка з опіками тіла знаходиться у лікарні міста Запоріжжя

У Запорізькій області стався випадок підпалу людини. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Зазначається, що у п’ятницю, 13 вересня, у селі Тернівка 25-річний господар будинку вживав спиртні напої разом зі знайомими. У нього виникла сварка з однією з них – 57-річною жінкою. У результаті він облив її легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою. Присутні допомогли загасити полум’я, в зловмисник зник у невідомому напрямку.

Поліцію та «швидку» викликали односельці, які прийшли, почувши крики.

Працівники Вільнянського відділення поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Він ховався у будинку матері. Підозрюваного затримали.

На даний час жінка з опіками тіла знаходиться у лікарні міста Запоріжжя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статей про замах на злочин та умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Зловмиснику погрожує від 10 до15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.